Вирусолог Александр Чепурнов озвучил неутешительный прогноз. По его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 в России никогда не будет сформирован.

Вирусолог Александр Чепурнов озвучил неутешительный прогноз. По его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 в России никогда не будет сформирован.На начальном этапе пандемии многие российские медики делали ставку на популяционный иммунитет. Они надеялись, что большинство жителей страны переболеют коронавирусом бессимптомно и больше никогда не подхватят эту заразу.Однако последние исследования показали, что надежд на такой исход нет. Александр Чепурнов рассказал, что организм перенесшего COVID-19 человека может защищать себя только в течение шести месяцев. Затем он может заболеть повторно.Вирусолог уточнил, что в течение трех-четырех месяцев у переболевшего уменьшается количество антител. А к пятому-шестому месяцу они полностью исчезают, и иммунитет начинает вновь воспринимать коронавирусный антиген, сообщает URA.ru."Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой", – подчеркнул врач.По состоянию на 4 октября заразились 1,215 миллиона граждан. За весь период пандемии вылечились и покинули медучреждения 979 тысяч человек, скончалась 21 тысяча пациентов. Отмечается, что у большинства умерших были сопутствующие заболевания.Наиболее напряженная обстановка наблюдается в Москве. За последние сутки число зараженных в столице выросло на 3 тысячи до 303 тысяч. С этой недели школы уходят на двухнедельные каникулы. Также работодатели должны отправить не менее 30% сотрудников на удаленку.