К 2030 году качественный интернет будет даже в самых удаленных уголках России, пообещал сегодня Владимир Путин. В день учителя он провел видеоконференцию с педагогами из регионов.

К 2030 году качественный интернет будет даже в самых удаленных уголках России, пообещал сегодня Владимир Путин. В день учителя он провел видеоконференцию с педагогами из регионов.Учитель математики из Кольчугина Полина Ершовазадала вопросо равном доступе детей к образовательным возможностям.Молодой педагог переехалаиз Юрьев-Польскогопо федеральной программе "Земский учитель".У нас существует целая программа , в том числе в рамках нацпроекта "Образование", программа организации доступа к широкополосному интернету инасыщения школ соответствующим оборудованием, а затем практически каждого домохозяйства каждой российской семьи. И к 24 году , и на следующий год будут определенные шаги, и к 30 му году, так что мы будем работать достаточно напряженно. средства заложенные выделяются.Владимир Путин поинтересовался у Полины Ершовой, получила ли она миллион по федеральной программе? Получив утвердительный ответ, он призвал главы регионов активнее разрабатывать свои программы, поддерживать молодых педагогов, в частности, жильем. А в какой школе работает Полина Ершова, что осталось за кадром встречи, расскажем в других выпусках.