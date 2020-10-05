В сотне крупнейших городов России Владимир - на 82-месте.

Город Владимир вошёл в ТОП-20 городов с самыми низкими зарплатами. В сотне крупнейших городов России Владимир - на 82-месте, — сообщают в своем рейтинге.Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.Во Владимире средняя зарплата – 35 тыс. рублейс возможностью приобрести на неё 1,78 стандартного потребительского набора.Самые высокие средние зарплаты предсказуемо в столице и в северных городах, самые низкие — в небольших городах южных регионов. Так, в Москве среднемесячная зарплата — 103,1 тыс. рублей. А в городе Шахты Ростовской области, замыкающем список — 28,5 тысячи.