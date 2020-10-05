Можно поддержать их в процессе голосования.

Владимирские фотографы примут участие в фотоконкурсе «Страна в объективе» Всероссийской переписи населения. Каждый желающий может поддержать их в народном голосовании.Фотоконкурс проходит в трех номинациях.«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью зрительского голосования на сайте переписи и выбора жюри.В каждой номинации учреждены три премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса — 50 тысяч рублей.Посмотреть фотографии участников конкурса и поставить лайки можно на сайте Всероссийской переписи населения по адресу.Итоги конкурса будут опубликованы на сайте и на официальных страницах переписи в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.