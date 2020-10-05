В обмен на прекращение уголовного преследования матери парень предложил 14 800 рублей и автомобиль стоимостью 118 000 рублей.

В январе 2020 года студент Владимирского юридического института ФСИН России пытался дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Первокурсник просил прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении его матери, которая сама дала взятку преподавателю ВУЗа, где он учился. В обмен на прекращение уголовного преследования парень предложил 14 800 рублей и автомобиль стоимостью 118 000 рублей. От предложения молодого человека сотрудник ФСБ отказался, а на самого юношу завели уголовное дело.«Подсудимый признал свою вину. Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств, и пришёл к выводу, что не стоит изолировать студента от общества. В результате ему назначено 2 года условно с испытательным сроком 3 года и с возложением на него дополнительных обязанностей», - пояснили представители Октябрьского районного суда Владимира.