В минувшем, девятом туре первенства России, черно-белые одержали четвертую победу подряд.
В минувшем, девятом туре первенства России, черно-белые одержали четвертую победу подряд.
Со счётом 2-0 владимирские футболисты дома победили "Луки-Энергию" из Великих Лук. Счет открыл Дмитрий Калабухов - в начале второго тайма он первым оказался на добивании, а спустя пятнадцать минут Никита Андреев замкнул навес Андрея Гладышева - 2-0. За четыре тура торпедовцы проделали путь со дна турнирной таблицы на пятое место.
Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК «Торпедо — Владимир»:
- Это хорошо, что выправились, после череды поражений и психологически и по игре. Если именно по этой игре, то разбирали соперника. И,
в принципе,
ребята выполнили установку с начала игры, Единсвтенное, что не понравилось, мы были не очень агрессивны впереди , хотя имели
и моменты.
По итогам тура
владимирское "Торпедо" сравнялось
по очкам
с футбольным клубом "Муром",
который в гостях уступил
лидеру
первенства, подмосковному "Долгопрудному".
К пятьдесят четвертой минуте
муромляне проигрывали
со счётом
ноль три, но сумели избежать разгрома. На
на восемьдесят
пятой минуте Денис
Санталов, после углового, красивым ударом с лёта
размочил счет - 3-1. Футбольный клуб
"
Муром" не может одержать победу уже три тура подряд.
Олег Стогов, главный тренер ФК «Муром»:
-
Наверное, заслуженная победа соперника, с чем я его и поздравляю. Мы идем дальше , у нас новый коллектив , недавно собранный. Я думаю, что никто не ожидал от Мурома такого начала. Сейчас к на относятся, наверное, более внимательно. Нас это только радует , мы движемся дальше.