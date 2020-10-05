В минувшем, девятом туре первенства России, черно-белые одержали четвертую победу подряд.

В минувшем, девятом туре первенства России, черно-белые одержали четвертую победу подряд.Со счётом 2-0 владимирские футболисты дома победили "Луки-Энергию" из Великих Лук. Счет открыл Дмитрий Калабухов - в начале второго тайма он первым оказался на добивании, а спустя пятнадцать минут Никита Андреев замкнул навес Андрея Гладышева - 2-0. За четыре тура торпедовцы проделали путь со дна турнирной таблицы на пятое место.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК «Торпедо — Владимир»:- Это хорошо, что выправились, после череды поражений и психологически и по игре. Если именно по этой игре, то разбирали соперника. И,в принципе,ребята выполнили установку с начала игры, Единсвтенное, что не понравилось, мы были не очень агрессивны впереди , хотя имелии моменты.По итогам туравладимирское "Торпедо" сравнялосьпо очкамс футбольным клубом "Муром",который в гостях уступиллидерупервенства, подмосковному "Долгопрудному".К пятьдесят четвертой минутемуромляне проигрывалисо счётомноль три, но сумели избежать разгрома. Нана восемьдесятпятой минуте ДенисСанталов, после углового, красивым ударом с лётаразмочил счет - 3-1. Футбольный клубМуром" не может одержать победу уже три тура подряд.Олег Стогов, главный тренер ФК «Муром»:Наверное, заслуженная победа соперника, с чем я его и поздравляю. Мы идем дальше , у нас новый коллектив , недавно собранный. Я думаю, что никто не ожидал от Мурома такого начала. Сейчас к на относятся, наверное, более внимательно. Нас это только радует , мы движемся дальше.