Деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Владимир Сипягин лично обращался к Владимиру Путину с вопросом о финансировании строительства Рпенского проезда. Областные власти считают его приоритетным. Дублёр перегруженной улицы Добросельской необходим, чтобы оптимизировать транспортные потоки.В результате, было решено выделить городу Владимиру более 2 млрд рублей. Губернатор подписал постановления №643 «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2020 год» и № 644 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 – 2022 годы».Федеральные средства ньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации поступят в 2020 году как первый транш. В 2021 году областной транш на строительство проезда составит 772 млн рублей.- Поручил не затягивать с решением вопроса по строительству Рпенского проезда. Пока ждём остальную часть федеральных средств, область будет помогать, чтобы как можно быстрее построить значимую для владимирцев дорогу. В областном бюджете зарезервированы на три года финансовые средства, которые необходимы для завершения строительства дороги в 2023 году. Это 2,5 млрд рублей, – отметил Владимир Сипягин.