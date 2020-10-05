А всего готовятся к сдаче три здания для учреждений дошкольного образования

Два строящихся детских сада в мкр. Сновицы-Веризино на 50 и на 115 мест объединяют в один «Детский сад № 19». В первом здании разместятся две ясельные группы, а во втором — группы для детей более старшего возраста. Если понадобится, ясельную группу могут разместить и в здании на 115 мест.Напомним, что в 2020 году во Владимире готовятся сдать три здания - объединений детский сад №19 и еще один на 50 мест на ул. Тихонравова.Сейчас «Детский сад № 19» проходит организационные этапы, необходимые для открытия нового учреждения дошкольного образования.