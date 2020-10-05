Игнорируя требования медиков, женщина покинула больницу с больным ребёнком на руках.

Судогодский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в смерти своей годовалой дочери, сообщает прокуратура Владимирской области.По данным следствия, с 25 по 31 января 2019 года девочка вместе с матерью находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении Судогодской центральной районной больницы с острой кишечной инфекцией, протекавшей в тяжелой форме. Женщина, игнорируя требования медиков, самовольно покинула больницу, забрав дочку домой.«Преступная небрежность матери повлекла ухудшение состояния здоровья ребёнка. Позднее девочку госпитализировали в медучреждение, но спасти не смогли. Ребенок скончался», — пояснили в прокуратуре Владимирской области.В ходе разбирательств мать признала свою вину. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти малолетнему по неосторожности), направлено в Судогодский районный суд.