В Юрьев-Польском районе местные полицейские раскрыли кражу лошадей. Ущерб от пропажи двух животных составил для хозяев 270 тысяч рублей. Происшествие случилось на местной конюшне, работники

В Юрьев-Польском районе местные полицейские раскрыли кражу лошадей. Ущерб от пропажи двух животных составил для хозяев 270 тысяч рублей. Происшествие случилось на местной конюшне, работники сообщили, что две лошади, Ласточка и Голуба, исчезли ночью. Как выяснили полицейские, злоумышленники вывели животных из загона через поврежденное ограждение. Оперативники установили и возможный маршрут передвижения конокрадов. Искать их пришлось