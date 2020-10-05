Сразу несколько типографий и рекламных агентств откликнулись на просьбу волонтеров «Liza Alert» установить баннеры с информацией о ребёнке.

Масштабный поиск семилетнего , пропавшего по пути из школы, продолжается.Сразу несколько типографий и рекламных агентств откликнулись на просьбу волонтеров «LizaAlert» установить баннеры с информацией о ребёнке. При содействии местных администраций, предпринимателей и просто неравнодушных граждан билборды уже установлены в Камешкове, Коврове, Владимире, даже Рязани.Также волонтеры просят откликнуться автомобилистов, которые 28 сентября с часу до трех дня проезжали в районе поселка Горки в Камешковском районе. Телефон для связи:8-800-700-54-52Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев обращается к СМИ и блогерам с просьбой не прекращать публикации о поисках пропавшего Савелия.