Пополнение напрямую связано с предоставлением двухмиллионных выплат городским врачам первичного звена.

Напомним, что в 2019 году губернатор утвердил Порядок предоставления двухмиллионных выплат городским врачам первичного звена в возрасте до 50 лет при трудоустройстве в государственные медицинские организации городов Владимирской области с населением свыше 50 тысяч человек, где не действует программа «Земский доктор».Первые результаты уже есть. В 2020 году в Детскую городскую поликлинику №1 г. Владимира устроились 17 врачей-педиатров. В Детскую больницу округа Муром пришли три педиатра, два новых специалиста ведут прием в Детскую городскую больницу г. Гусь-Хрустальный. Чтобы получит выплату, необходимо отработать не менее 10 лет со дня заключения трудового договора с медицинской организацией. Компенсационную выплату также могут получить врачи, переехавшие во Владимирскую область из других регионов.Большинство новичков – молодые специалисты из других регионов, в том числе отдаленных.Молодые специалисты до 35 лет на правах врачей первичного звена также получили единовременную компенсационную выплату в размере 300 тысяч рублей. Некоторые уже приобрели жильё во Владимире, а остальные получают ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья.