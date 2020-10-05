Пожар потушен, пострадавших нет.

5 октября в 9-25 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на 261 километре трассы М-7 в Ковровском районе, сообщает пресс-служба ведомства.На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, во время движения из задней части «легковушки» пошёл дым.«Водитель самостоятельно покинул воспламенившуюся машину. Среди возможных причин произошедшего - неисправность узлов и агрегатов», - рассказывают в пресс-центре МЧС региона.Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 7 человек.