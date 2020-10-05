За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 36 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителя в нетрезвом состоянии произошла 1 автоавария. Полицейскими оформлено 333 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский район:По предварительной информации, 28 сентября 2020 г. около 16:10 на 9 км автодороги «Дубки-Киржач» 34-летний водитель автомобиля «Форд» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя 1973 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель и 13-летний пассажир автомобиля «Ниссан» направлены на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 29 сентября 2020 г. около 04:30 на 2 км автодороги «Владимир – Гусь – Хрустальный – Тума - Зеленый Дол» 34-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 30 сентября 2020 г. около 19:00 на 247 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 36-летний водитель автомобиля «Киа» совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1988 г.р., после чего автомобиль «Киа» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1968 г.р., после столкновения автомобиль «Рено» совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» от полученных травм скончался на месте происшествия.г. Владимир:По предварительной информации, 1 октября 2020 около 07:30 в г. Владимире у д.144 по ул. Ноябрьская 44-летний водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на стоящий для разворота налево автомобиль «Заз» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» и пассажир автомобиля «Заз» направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 2 октября 2020 г. около 11:50 на ул. Владимирское шоссе у д. 7 в г. Муроме 53-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ» во время движения по маршруту в целях избежание столкновения с внезапно возникшим на пути движения автобуса ДТП, применил экстренное торможение, что привело к падению пассажира в салоне автобуса 1961 г.р. В результате ДТП пассажир направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 4 октября 2020 г. около 08:55 в д. Лесниково Муромского района у д. 53 по ул. Юматовка 57-летний водитель, управляя трактором «Челенджер», двигаясь в сторону д. Петраково, допустил отсоединение заднего левого колеса трактора «Челенджер», которое выкатилось на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 3 октября 2020 около 13:50 на 13 км автодороги «Вязники - Сергиевы Горки – Татарово» 41-летний водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь в сторону г. Мурома, при возникновении опасности (легкового автомобиля, остановившегося на проезжей части, который двигался впереди в попутном направлении) применив торможение, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада» под управлением водителя 1965г.р.. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи; 54-летний пассажир автомобиля «Лада» госпитализирован.