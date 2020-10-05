Ковровская прокуратура вместе с представителями местного лесничества выявили значительные размеры несанкционированной вырубки.

Ковровской городской прокуратурой вместе с представителями местного лесничества выявлена незаконная вырубка деревьев хвойной породы. Несанкционированная заготовка велась в защитных лесах государственного фонда вблизи от полосы отвода железнодорожных путей, сообщает областная прокуратура.«Лесничеству причинён значительный материальный ущерб. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения в отношении подозреваемого лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в значительном размере)», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.Результаты и ход расследования находятся на контроле городской прокуратуры.