Количество умерших в регионе выросло до 227 человек.

57 жителей Владимирской области заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, что на 3 случая больше, чем в воскресенье. Такую статистику приводит 5 октября портал стопкоронавирус.рф.Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 7 540 случаев заболевания. Скончались от болезни – 227 человек.Лидирует по общему количеству заболевших – Владимир, где выявлено 1 343 случая (+8 за сутки). Вторую позицию занимает Гусь-Хрустальный – 1 080 (+12). Третье место у Петушков – 724 (+4). На четвертом расположился Муром – 731 (+10). Замыкает пятёрку Ковров – 634 (+10).