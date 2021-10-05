По состоянию на 5 октября в медицинских организациях региона действуют 1879 коек для пациентов с...

По состоянию на 5 октября в медицинских организациях региона действуют 1879 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,7 процента из них занято (1723), свободны 156 коек.50333 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 132 человека.Напомним, что за сутки 5 октября в регионе заболели 225 человек, всего за весь период пандемии выявлено 55339 случаев коронавируса.За период наблюдения в области отмечено 1993 летальных случая, 4 человека умерли за сутки.