На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 225...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
65 - во Владимире
24 - в Гусь-Хрустальном районе
23 - в Ковровском районе
22 - в Муромском районе
11 - в Собинском районе
11 - в Александровском районе
10 - в Суздальском районе
10 - в Вязниковском районе
9 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Петушинском районе
8 - в Кольчугинском районе
7 - в Киржачском районе
6 - в Гороховецком районе
5 - в Меленковском районе
3 - в Камешковском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 339 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).