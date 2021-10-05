На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 225...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.65 - во Владимире24 - в Гусь-Хрустальном районе23 - в Ковровском районе22 - в Муромском районе11 - в Собинском районе11 - в Александровском районе10 - в Суздальском районе10 - в Вязниковском районе9 - в Юрьев-Польском районе9 - в Петушинском районе8 - в Кольчугинском районе7 - в Киржачском районе6 - в Гороховецком районе5 - в Меленковском районе3 - в Камешковском районе1 - в Селивановском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 339 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).