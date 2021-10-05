Адвокаты встретились с Михаилом Саакашвили в Руставской тюрьме в понедельник, 4 октября.

Адвокаты встретились сМихаилом Саакашвилив Руставской тюрьме в понедельник, 4 октября.По словам юриста Гиоргия Чивашвили, Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Мол, так экс-президент Грузии демонстрирует продолжение борьбы. Несмотря на голод, политик, как отметил его адвокат, чувствует себя бодрым.Также Чивашвили рассказал, что его подзащитный, который имеет украинское гражданство, скорее всего, откажется от экстрадиции, потому что он вернулся на родину, желая продолжить политическую борьбу.Напомним, Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в пятницу, 1 октября. Политика арестовали в Тбилиси, поскольку в стране по двум уголовным делам ему заочно был вынесен приговор. Еще несколько дел находятся в производстве. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.Кроме того, скоро Саакашвили предъявят еще одно обвинение, поскольку он незаконно пересек границу. Отметим, бывший глава государства был лишен грузинского гражданства в 2015 году.Ранее "Дни.ру" о политической карьере Михаила Саакашвили – о том, как он стал президентом Грузии, бежал на Украину, поссорился с Петром Порошенко и завоевал доверие нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского, который, кстати, пообещал вернуть его.