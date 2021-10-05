Сегодня в областной администрации был представлен Александр Авдеев. Президентом страны он назначен...

Сегодня в областной администрации был представлен Александр Авдеев.Президентом страны он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области после того, как Владимир Сипягин перешел в Государственную Думу. Александр Авдеев произнес приветственную речь перед своими новыми коллегами.Главной задачей своей работы он назвал получение доверия людей. Она должна быть реализована путем воплощения всех программ, применения всех мер, которые будут направлены на повышение благополучия жителей Владимирской области.