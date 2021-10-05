В Суздале отшумела широкая Ефросиньевская ярмарка - одно из главных событий осени. Возрожденная...

В Суздале отшумела широкая Ефросиньевская ярмарка - одно из главных событий осени. Возрожденная историческая ярмарка стала юбилейной, уже 15-й по счёту. Жители сёл и деревень не только представили свою лучшую продукцию, но и презентовали традиционные русские блюда. Что можно противопоставить фаст-фуду? И вслед за жителями суздальского Ополья приготовить всей семьей? Узнаем вместе с Марией Платанюк.На вопросы корреспондента отвечает Татьяна Дробот, директор Селецкого культурно-досугового центра.