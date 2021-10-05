Певица рассказала про уникальное блюдо из детства. Кристина Орбакайте рассекретила удобный рецепт.
Певица рассказала про уникальное блюдо из детства. Кристина Орбакайте рассекретила удобный рецепт.
До 20 лет Кристина Орбакайте обожала сладкое, в ресторанах она оценивала меню исключительно по сахарным лакомствам. В одном из заведений общепита она попробовала блюдо, завоевавшее ее сердце раз и навсегда. Это оказался десерт из чернослива. Кристина Орбакайте до сих пор готовит его с большим удовольствием по простому рецепту в три шага.
Ингредиенты
Нам понадобятся: нежирная сметана, сахарная пудра, чернослив и грецкие орехи. Кристина Орбакайте не рекомендует заменять сахарную пудру на обычный сахар, так как он не полностью растворяется за короткий срок и остается на зубах во время еды.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Грецкие орехи очищаем от скорлупы, а затем начиняем ими хорошо промытый чернослив. Складываем фруктово-ореховый состав в креманки или широкие стаканы.
2. Выливаем сметану в миску. Аккуратно всыпаем в нее сахарную пудру. Взбиваем все это венчиком до получения однородной массы.
3. Заливаем начиненный орехами чернослив подслащенной сметаной сверху, не перемешивая. Ставим креманки/стаканы в холодильник на 10-15 минут.
Готовое блюдо нужно есть маленькими ложечками. По словам Кристины Орбакайте, такой десерт из чернослива совершенно не вредит фигуре и способен украсить любой праздничный стол.