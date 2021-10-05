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<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2021-dlya-analiza-turpotoka-vladimirskoj-oblasti-poyavilsya-servis-s-big-data.html" target="_blank">Для анализа турпотока Владимирской области появился сервис с Big Data</a> - «МТС. Регион» работает по подписке и выдает аналитику по заданным параметрам.