Имение Голицыных в старинном селе Сима Юрьев-Польского района станет одним из центров торжеств в...

Имение Голицыных в старинном селе Сима Юрьев-Польского района станет одним из центров торжеств в честь юбилея Отечественной войны 1812-го года.Сейчас в усадьбе, где провел свои последние дни генерал Пётр Иванович Багратион - герой Бородинского сражения - продолжается реставрация. Приводить имение в порядок начали в 2019-ом. На эти цели направили свыше 42 миллионов рублей из областного бюджета. На следующий год планируется ещё 40 миллионов. Основной комплекс работ должны завершить в этом году. В планах - и создание обновлённого музея, посвящённого Петру Багратиону, и благоустройство территории имения.