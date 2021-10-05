Новости спорта. Ковровская пауэрлифтерша Инна Филимонова заняла третье место на XXII Чемпионате...

Новости спорта. Ковровская пауэрлифтерша Инна Филимонова заняла третье место на XXII Чемпионате мира по классическому троеборью в Швеции.В турнире могли участвовать спортсмены от 23 до 40 лет. Инне в этом году исполнилось 45, но ей всё равно разрешили выступить. Спортсменка признаётся, было тяжело, но она смогла показать достойный результат, чем очень довольна. Напомним, о чемпионке по пауэрлифтингу «Вести» рассказывали ранее. Наша знаменитая землячка стала финалисткой конкурса красоты в Москве "Миссис Россия Мира".