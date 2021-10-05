Крупный пожар в одной из деревень Киржачского района унес жизнь человека. Трагедия произошла глубокой ночью. В тревожное ведомство поступил сигнал о пожаре в деревне Соповские Землянки –

Крупный пожар в одной из деревень Киржачского района унес жизнь человека. Трагедия произошла глубокой ночью. В тревожное ведомство поступил сигнал о пожаре в деревне Соповские Землянки – горела дача. Огнеборцы прибыли на место. Впрочем, к их приезду огнем были охвачены дом, гараж и хозпостройка. Пожарным оставалось лишь локализовать возгорание, а также не дать пламени перекинуться