В Москве есть множество красивых отреставрированных особняков, а также других площадок, где можно провести церемонию бракосочетания.

В Москве есть множество красивых отреставрированных особняков, а также других площадок, где можно провести церемонию бракосочетания.Весной 2019 года в Москве был запущен проект "Новые адреса счастья". С тех пор у 20 тысяч пар состоялась церемония бракосочетания не в стенах ЗАГС или Дворца бракосочетания, а там, где они мечтали. За 2,5 года количество адресов выездных церемоний увеличилось в два раза – до 35.Молодожены заключают брак на территории исторических особняков, усадеб, футбольных стадионах, в "Москвариуме", планетарии, на высоте 354 метра в башне "Око", на станции метро "Маяковская" и других местах. Локации доступны каждую пятницу и субботу. Именно в эти дни обычно проводят свадьбы.Особняк "Роял" на Малой Ордынке остается самым популярным местом среди молодоженов, желающих провести церемонию в необычной обстановке. В 2021 году там поженились более 1,3 тысячи пар. Второе место по популярности – у особняка Спиридонова. Там сыграли свадьбу 1,28 тысячи влюбленных.Особняк на Волхонке ранее был более востребованным у женихов и невест, однако в этом году там прошло всего 1,22 тысячи церемоний. На башне "Око", которая занимает четвертое место в данном рейтинге, поженились более тысячи пар. На пятой позиции – храм Матроны Московской. Там состоялось свыше 950 свадеб.Выездная регистрация не требует дополнительных затрат, необходимо лишь оплатить стандартную госпошлину. Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.Для выбора удобной для бракосочетания площадки можно воспользоваться . На странице есть фото этих мест, а также их подробное описание и визуальное представление на карте Москвы. А еще можно ознакомиться с доступными датами и прочесть инструкцию о подаче заявления.Напомним, в этом году отреставрированный Северный речной вокзал Москвы присоединился к числу необычных столичных локаций, где можно провести церемонию бракосочетания. Первые торжественные регистрации прошли летом. В первый день там сыграли свадьбу сразу три пары. Об этом ранее "Дни.ру".