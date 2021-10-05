С мечтой о голубом топливе. Жителей деревни Митино Гороховецкого района обошла программа...

С мечтой о голубом топливе. Жителей деревни Митино Гороховецкого района "обошла" программа газификации. Но шанс подвести газ всё же есть. Какое решение удалось найти после обращения жителей в Центр управления регионом? Расскажет Екатерина Таманова.Каждое утро Евгения Николаевича начинается с охапки дров. С наступлением холодов печь - единственный способ обгореть дом. И так во всей небольшой деревне Митино. Центрального газопровода здесь нет.Евгений Честнов, житель д.Митино:- Например, если утром топлю здесь, вечером там. Или наоборот, но обе печки каждый день.Истопить печи - не единственная сложность, для топки нужны дрова, на зиму около двадцати кубов на один дом. А их нужно заготовить, привезти, напилить, наколоть, сложить в поленницу. Для пенсионеров задача не из легких. Для приготовления еды - газовый баллон, но летом с заготовками ягод и грибов его хватает ненадолго, а привезти новые в деревню некому. Ситуацию может исправить газ, уверены селяне.Татьяна Лукина, жительница д. Митино:- Большинство людей вот именно что уезжает из-за этого газа, что газа нет. Если бы газ был, вся деревня была бы жилая. Потому что все родились здесь, выросли и, как правило, до морозов живут здесь. Приезжают в апреле месяце и уезжают в ноябре.Хотя ближайший газопровод от Митино всего в километре, ни в одной из программ газификации деревня не участвовала. С проблемой через социальные сети жители обратились в центр управления регионом.Дмитрий Лавров, руководитель Центра управления регионом:- Наши специалисты проанализировали возможности газификации этой малой деревни, провели консультации с департаментом ЖКХ, а также с районной администрацией и облгазом и выявили оптимальное решение.Сейчас в Гороховецком районе в рамках реализации президентской программы по строительству заправочных станций на газомоторном топливе появятся две заправки. В том числе рядом с деревней Митино. В технические условия по ее строительству специалисты включили газификацию деревни.Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района:- Если простым языком, в деревне появится кран, к которому они смогут подключить ШРП или ГРП и сделать разводку низкого давления.Но газовая труба - ещё не решение проблемы, нужна проектная документация по подведению коммуникаций к домам. С этим обещает помочь районная администрация. Отопить свои дома газом жители Митино смогут уже к 2023 году.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».