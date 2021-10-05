Злоумышленники похитили сумку у 78-летней жительницы столицы, в тот момент, когда она отвлеклась. Денежные средства злоумышленники потратили в одном из компьютерных клубов...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое приезжих мужчин по подозрению в краже сумки у пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на автобусной остановке, расположенной на улице Барклая, злоумышленники похитили сумку у 78-летней жительницы столицы, в тот момент, когда она отвлеклась и оставила имущество на скамейке. В сумке находились наличные денежные средства, банковские карты, личные вещи и документы. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и на Багратионовском проезде задержали подозреваемых – двоих приезжих мужчин в возрасте 44 и 53 лет. Денежные средства злоумышленники потратили в одном из компьютерных клубов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93