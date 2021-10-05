В Москве прошел масштабный форум для участников гостиничного и ресторанного бизнеса Synergy HoReCa 2021. Одним из ключевых партнеров и участников мероприятия стал старейший в России производитель коньяка – Коньячный дом Коктебель.

В Москве прошел масштабный форум для участников гостиничного и ресторанного бизнеса Synergy HoReCa 2021. Одним из ключевых партнеров и участников мероприятия стал старейший в России производитель коньяка – Коньячный дом "Коктебель".Инновации и тренды, новые идеи и проверенные временем маркетинговые подходы, рост внутренней эффективности и инструменты внешнего продвижения — вот лишь основные векторы тем, обсуждавшихся на саммите, прошедшем 4 октября в московском Согласие Hall. Уже на входе гостей встречал стенд одного из партнеров форума — старейшего в России коньячного производства из Коктебеля. Для создания аутентичной атмосферы в его конструкции были использованы настоящие дубовые бочки многолетней выдержки.Подчеркнутое внимание участников и гостей форума к коктебельским мастерам коньячного дела не случайно. В контексте возникших в последние годы трендов на «локализм», то есть использования в ресторанах и кафе преимущественно местных продуктов и напитков, кейс «Коктебеля» стал эталонным. Ведь продукцию этого предприятия сегодня можно встретить не только на полках ведущих российских сетей в любой части России, но и в винных картах ресторанов таких премиальных сетей как Novikov group и White Rabbit Family.Сотни гостей Synergy HoReCa высоко оценили выступления ведущих российских экспертов гостиничного и ресторанного бизнеса — генерального директора Ginza Project Максима Ползикова, основательницы сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой, сооснователя «Чайхоны #1», «Депо.Москва», «Группы 354» Алексея Васильчука. Не менее теплые оценки заслужили и проводившиеся на протяжении всего дня форума коньячные дегустации как различных сортов из широкой линейки коктебельских коньяков, так и оригинальных коньячных коктейлей на их основе.«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — так организаторы и участники встречи вкратце суммировали опыт выживания отрасли в условиях пандемических ограничений. При этом, многие из них констатировали оптимистичные прогнозы на развитие индустрии гостеприимства в ближайшие годы.