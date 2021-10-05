Первый день у руля региона. Сегодня во Владимирскую область прибыл Александр Авдеев, врио...

Первый день у руля региона. Сегодня во Владимирскую область прибыл Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области. Напомним, на этот пост он назначен Указом Президента России Владимира Путина. Какие задачи ставит перед собой новый руководитель области? Слово Марии Платанюк.Первые кадры первого рабочего дня во Владимире. Александр Авдеев - в здании обладминистрации на Октябрьском проспекте. "Регион важный". Так накануне скажет о Владимирской области Президент Владимир Путин. Интересы Центра России Авдеев представлял и прежде. Врио губернатора - уроженец Калуги. Много лет работал на высоких административных должностях в Калужской области. До ухода в Госдуму 7-го созыва занимал посты заместителя губернатора Калужской области, мэра Обнинска. Как подчеркнул сегодня сам Александр Авдеев, в новом, 33-м регионе работы будет много.Александру Авдееву 46 лет. Единоросс. Выпускник первого потока в так называемой школе губернаторов. Это программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы Государственного Управления. Программа была запущена по поручению Президента России в 2017-м году. Её главная задача - создание сообщества современных управленцев. Обладающих знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Направления работы во Владимирской области Александр Авдеев обозначил и в разговоре с Владимиром Путиным. А Президент призвал его к диалогу с людьми.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Я не могу сказать, что знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым необходимо уделить внимание в первую очередь. Это и система здравоохранения, медицина, лекарственное обеспечение, но и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала этого региона. Потому что регион один из крупнейши. И абсолютно точно потенциал экономический не до конца раскрыт и реализован. Надеюсь, мой опыт пригодится для того, чтобы дать новое дыхание экономике региона.Владимир Путин, президент РФ:- Александр Александрович, вы человек не только опытный, вы сейчас перечислили места работы. Ну и в целом весьма эффективны на каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать вам успеха.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Спасибо за высокое доверие.Владимир Путин, президент РФ:-Но, разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона. Регион важный, он центральный, один из центральных регионов страны. Много там накопилось проблем и поближе надо работать с людьми, с общественными организациями и напрямую просто с людьми, без всяких посредников.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Совершенно верно, спасибо, Владимир Владимирович.Все, кто работал с Александром Авдеевым, отмечают его высокие деловые качества, авторитет и эффективность управленца. Возможно, он сможет дать региону новый импульс для развития. Проблем в области накопилось немало. Социально-экономические вопросы сегодня помножены и на борьбу с ковидом. Пандемия проверила на прочность каждый регион.Отметим, что сегодня пять из 6 заместителей теперь уже бывшего губернатора Владимира Сипягина уволены со своих должностей. Это требование областного законодательства. Свой пост сохранил только первый вице-губернатор Вячеслав Кузин, главный "казначей" региона, курирующий финансы и бюджет. В списке уволенных замов нет Романа Годунина. Он в Белом Доме восстановиться не успел. Уже в 2022-м Владимирскую область ждут губернаторские выборы. И уже в сентябре следующего года Александр Авдеев сможет избавиться от приставки "врио".Мария Платанюк "Вести-Владимир".