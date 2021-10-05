Представившись сотрудником спецслужбы, злоумышленник пообещал за 1,5 млн рублей оказать содействие в решении вопроса о непроведении в отношении компании налоговой проверки...

«Оперативники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве при взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму 1,5 млн рублей.Предварительно установлено, что злоумышленник встретился в ресторане, расположенном на Краснопрудной улице, с генеральным директором одной из столичных компаний. Представившись сотрудником спецслужбы, он пообещал потерпевшему за денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей оказать содействие в решении вопроса о непроведении в отношении его компании налоговой проверки. Заявитель передал средства, однако впоследствии ревизия все же выявила недостатки, и он понял, что его обманули.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на улице Зеленцова задержали подозреваемого - 53-летнего безработного мужчину. Как выяснилось, он не имел отношения к заявленным службам и выполнить свои обязательства не мог.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60