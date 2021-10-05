Пять из шести замов губернатора уволены. Их полномочия прекращены в связи с назначением Александра Авдеева на пост врио главы региона. Это требование областного закона. Прекращены

Пять из шести замов губернатора уволены. Их полномочия прекращены в связи с назначением Александра Авдеева на пост врио главы региона. Это требование областного закона. Прекращены полномочия первых заместителей губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко и Александра Ремиги, временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Григория Вишневского и Германа Елянюшкина, заместителя Губернатора, руководителя представительства областной администрации при Правительстве России