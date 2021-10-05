Бывший главврач городской больницы №6 города Владимира М. Крылова в декабре 2019 года была признана...

Бывший главврач городской больницы №6 города Владимира М. Крылова в декабре 2019 года была признана виновной в растрате в крупном размере, совершенной с использованием служебного положения. Мы об этом писали. Ей назначено наказание – 3 года условно с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях.В должности главного врача Крылова в 2015-2017 гг. растратила вверенные ей денежные средства, полученные лечебным учреждением от предпринимательской деятельности, из средств бюджета области и фонда ОМС, на общую сумму более 300 тыс. рублей.Иск прокурора о взыскании причиненного ущерба удовлетворен частично.В связи с этим прокуратура подала апелляцию, которая судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда признана обоснованной, требования прокурора судом второй инстанции удовлетворены в полном объеме.Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.