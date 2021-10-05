Владимирский академический театр драмы и областное отделение СТД РФ с глубоким прискорбием...

Владимирский академический театр драмы и областное отделение СТД РФ с глубоким прискорбием извещают, что 5 октября 2021 года на 70-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженный работник культуры РФ, режиссер-педагог Надежда Ивановна Горохова.Надежда Ивановна Горохова работала во Владимирском академическом театре драмы режиссером-педагогом и режиссером-постановщиком. Её профилирующая специальность — сценическая речь. В этой области Надежда Ивановна достигла высокого профессионального и педагогического мастерства.Уже с конца 70-х годов 20 века Надежда Ивановна начала сотрудничество с театром, сначала в качестве работника Союза театральных деятелей, а потом - и блестящего педагога, выпустившего целую плеяду талантливейших учеников. За достижения в области культуры, многолетний, самоотверженный и гуманный труд - по инициативе ветеранов сцены и при единодушной поддержке всего театрального сообщества Владимирской области, - она была удостоена почетного звания Заслуженный работник культуры РФ.Надежда Ивановна успешно сочетала масштабную и благородную деятельность в творческом союзе с плодотворной педагогической и постановочной работой. Подвижническая и вдохновенная работа Н.И. Гороховой по воспитанию и обучению сценическому мастерству, технике речи одарённых девушек и юношей из Владимира и Владимирской области дала чрезвычайно достойные плоды. Выпускники Актерского курса под руководством профессора, народного артиста России Н.А. Горохова составляют костяк труппы Владимирского академического театра драмы. По методикам преподавания сценической речи, разработанным Н.И. Гороховой, работают ведущие вузы страны, а сама Надежда Ивановна была приглашена к преподавательской деятельности в МГУ.Многие годы Надежда Ивановна Горохова была и Музой, и Надеждой, и Опорой народного артиста России Николая Горохова. Вместе они приехали во Владимир, вместе создавали актерский курс, для воспитанников которого были не только мастерами, но и вторыми родителями. Помощь и работа Надежды Гороховой позволили появиться на владимирской сцене таким спектаклям, как «Гамлет», «Мещане», «Дайте руку – вот грудная клетка», многие спектакли актерского курса, пришедшие затем на большую сцену театра драмы.Надежду Ивановну любили все ее ученики и коллеги. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие театрального искусства Надежда Ивановна награждена Почетными грамотами Губернатора Владимирской области, Законодательного собрания Владимирской области, Почётной грамотой Департамента по культуре Владимирской области, Министерства культуры России, а также дипломами различных театральных конкурсов, форумов и фестивалей.Коллектив Владимирского академического театра драмы и Владимирское областное отделение СТД выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Надежды Ивановны Гороховой, всем ее ученикам, всем членам СТД в связи с этой горькой, невосполнимой утратой.Некролог опубликован на официальной странице Владимирского театра драмы в "Фейсбуке".Прощание с Н. И. Гороховой состоится 7 октября в 11.00 в Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре, Константино-Еленинский проезд, д. 8.