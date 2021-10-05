При покупке телефона злоумышленник в качестве оплаты передал продавцу сувенирные купюры и скрылся.

В конце сентября в МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о противоправных действиях, совершенных покупателем торгового центра. Прибывшим по сообщению сотрудникам полиции продавец торговой точки рассказала, что неизвестный мужчина приобрел телефон и в качестве оплаты передал скомканные деньги. Развернув купюры, продавец поняла, что они сувенирные. К этому моменту мужчина уже ушел, забрав телефон, стоимостью 3000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, а также отработали лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. В результате по подозрению в совершении мошенничества был задержан ранее судимый 43-летний местный житель.В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что похищенный телефон он сдал в ломбард.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).