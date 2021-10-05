Житель испанского Леона Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия в сентябре был занесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший из ныне живущих мужчин. В 2021 году ему исполнилось 112 лет. Гарсия родился 11 ..

Житель испанского Леона Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия в сентябре был занесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший из ныне живущих мужчин. В 2021 году ему исполнилось 112 лет.Гарсия родился 11 февраля 1909 года. В возрасте 13 лет он устроился сапожником на обувную фабрику, где проработал 30 лет. После этого он основал в родном городе футбольный клуб CD Puente Castro и позже стал его почетным членом. У испанца было восемь детей, 14 внуков и 22 правнука.По словам Сатурнино де ла Фуэнте, секрет его долголетия прост: он живет "спокойной жизнью" и "никому не причиняет вреда", сообщает