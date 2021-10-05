В состав жюри конкурса Учитель года России – 2021 вошли 20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов страны.

В состав жюри конкурса "Учитель года России – 2021" вошли 20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов страны.Детское жюри всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" было впервые сформировано из участников конкурса "Большая перемена". Школьников пригласили оценивать финальные этапы в Ростове-на-Дону и Москве. Специальной награды детского жюри – маленького хрустального пеликана – была удостоена учитель русского языка и литературы лицея № 14 в Ставрополе Анастасия Шрамко.Победитель первого и полуфиналист второго сезонов "Большой перемены" Лаура Эксузян, вручившая педагогу приз, выразила благодарность организаторам конкурса "Учитель года", которые дали ей и другим школьникам возможность принять участие в таком масштабном событии. Также активистка сказала спасибо учителям – людям, которые, по ее мнению, наполняют жизнь учащихся смыслом.Еще один победитель "Большой перемены" Дмитрий Шин тоже поздравил педагогов с профессиональным праздником. Он отметил, что по-настоящему погрузиться в предмет можно только тогда, когда школьник любит своего учителя. "Мы бесконечно благодарны вам за знания, поддержку и заботу!", – сказал юноша.В качестве экспертного жюри на финальном испытании "вопрос учителю года" в Москве выступили 15 школьников из разных регионов страны – участники "Большой перемены" из Амурской области и Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии, Пензенской области и Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской, Московской областей и самой столицы.Победителем конкурса "Учитель года России – 2021" стала учитель физики гимназии № 16 в Тюмени Екатерина Костылева. Ее имя назвали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий в историческом парке "Россия – Моя история".Награждение победителя конкурса "Учитель года России – 2021" состоится в ГосударственномКремлевском дворце 10 октября. Екатерине Костылевой вручат главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана. Учитель тюменской школы станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.