Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. О службе, долге и...

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. О службе, долге и профессии в День работников УГРО "Вести" поговорили с подполковником МВД в отставке - Максимом Молотиловым.