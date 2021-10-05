Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. О службе, долге и...
<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2021-v-den-rabotnikov-ugolovnogo-rozyska-o-svoej-rabote-vladimircam-rasskazal-maksim-molotilov-podpolkovnik-mvd-v-otstavke.html" target="_blank">В День работников уголовного розыска о своей работе владимирцам рассказал Максим Молотилов, подполковник МВД в отставке</a> - Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. О службе, долге и...
[url=https://33live.ru/novosti/05-10-2021-v-den-rabotnikov-ugolovnogo-rozyska-o-svoej-rabote-vladimircam-rasskazal-maksim-molotilov-podpolkovnik-mvd-v-otstavke.html]В День работников уголовного розыска о своей работе владимирцам рассказал Максим Молотилов, подполковник МВД в отставке[/url] - Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. О службе, долге и...