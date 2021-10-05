Сегодня - День учителя. Поздравления принимают преподаватели. И в честь этого праздника в ВлГУ...

Сегодня - День учителя. Поздравления принимают преподаватели. И в честь этого праздника в ВлГУ откроют именную аудиторию - в честь профессора Перси Гурвича.Биография знаменитого ученого достойна отдельного романа. Настолько интересна была его жизнь. Перси Гурвич родился 25-го марта 1919 года в Риге. С детства Гурвич свободно разговаривал на идише, латышском и немецком. Владел одиннадцатью языками. Именно их знание в годы Второй мировой войны помогло ему выжить в рижском гетто и немецком концлагере, из которого Гурвич сумел бежать. А затем он вступил в ряды одной из групп антифашистского сопротивления. Жизнь Перси Гурвича - отражение истории всего двадцатого столетия. По словам его дочери, помогала ученому его необычайная доброта.Алла Склизкова, дочь Перси Гурвича:- Это было во время войны, когда ещё не было гетто, ещё летели бомбы, и вот они все бежали, чтобы куда-то спрятаться - папа, семья и так далее. И он тоже бежит, и он видит - крыса. И несмотря на бомбы, на то, что это всё очень страшно, он бежит домой, поднимается и наливает ей молока. И в этот момент, прям мистика, старая латышка высовывает палец из подвала и говорит: "Ты выживешь в этой войне!"Сегодня на открытии аудитории будут присутствовать его дочь и внучка - Алла и Тина Склизковы, которые расскажут студентам об этом удивительном человеке. Наш репортаж в следующих выпусках “Вестей”.