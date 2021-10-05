Еще один повод сказать наставникам спасибо. В России отметили День учителя. В Доме Культуры...

Еще один повод сказать наставникам спасибо. В России отметили День учителя. В Доме Культуры Молодежи областного центра прошло торжественное награждение педагогов: школьных учителей и сотрудников детских садов. Кристина Иванова продолжит тему.- А расскажите мне, Женя чем заболела, что с вами?Ежедневные звонки от обеспокоенных родителей - тоже часть работы. Предупреждают об отсутствии ребенка и часто просят дать совет. Каждого из своих 357 подопечных Вероника Геннадьевна знает по имени, помнит все особенности здоровья и характера.- Всё хорошо, мама не должна беспокоиться, Ева здорова.Спокойна и Ева. Прием у Вероники Геннадьевны не похож на поход ко врачу. Символ медицины (змея) забавная - в маске, а для осмотра горла - лучик солнца.Вероника Куликова, заместитель заведующей по организации питания, охране жизни и здоровья воспитанников:- Поэтому мы можем посмотреть горлышко вот таким лучиком. И поэтому, прежде чем осматривать горло ребенку, мы поиграем солнышком, а потом пойдет осмотр.По такой системе Вероника Геннадьевна работает в 109 саду Владимира тридцать лет. Пришла сюда после медучилища. Стала старшей медсестрой и любимицей всего коллектива. А потом в детских садах неожиданно сократили место медицинского работника.Ольга Филиппова, заведующая детским садом № 109 г.Владимира:- Мы не могли наш большой детский сад, где 375 детей, оставить без медика. И мы уговорили Веронику Геннадьевну, хотя у нее были очень радужные перспективы чисто по медицине, остаться в детском саду. Она не оставила нас, потому что человек на своем месте, она очень любит детей. И вообще, она просто душа нашего коллектива.Правда, пришлось ввести новую должность. Но Вероника Геннадьевна всегда была больше, чем просто медик. Она создала методичку "Сила духа", активно внедряет технологию арт-терапии, помогла организовать школу молодого воспитателя. Поэтому, когда встал вопрос, кого предложить кандидатом на награду от Министерства просвещения, и коллеги, и родители были единодушны.Вероника Куликова, заместитель заведующей по организации питания, охране жизни и здоровья воспитанников:- Работа, которая приносит удовольствие, не может быть тяжелой. Она кропотливая, она ежедневная, прибавилось сейчас у нас очень много задач. Я счастливый человек.В зале более двух сотен учителей и дошкольных работников - в этом году в мэрии Владимира в день учителя решено объединить награждение педагогов двух систем. Сотрудники школ и детских садов Владимира награждены почетными грамотами от управления образования. Главное пожелание, которое звучит со сцены - здоровья.Елена Малик, начальник управления образования администрации г.Владимира:- Мы попросили, чтобы сегодня в зале были люди, которые имеют вакцину, вакцинированные либо переболевшие в последнее время, не позже, чем полгода. Для того, чтобы находиться и в безопасности, и радоваться этому моменту очной встречи.Учителя начальных классов, воспитатели, педагоги дополнительного образования, медсестры - всех специалистов в этом зале объединяет одно - искренняя любовь к делу и детям.Кристина Иванова, Адрей Синягин. «Вести-Владимир».