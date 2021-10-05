Всем участникам дорожного движения вручили подготовленные школьниками письма и рисунки с пожеланиями безопасных дорог.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно со школьниками организовали акцию «Письмо водителю».Главной задачей профилактического мероприятия стало напоминание водителям о необходимости соблюдения скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, а также о строгом и неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД, останавливая проезжающие автомобили, разъясняли водителям ответственность за нарушение Правил дорожного движения и рассказывали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Ребята призывали участников дорожного движения не нарушать скоростной режим, пристегиваться ремнем безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств.Всем участникам дорожного движения организаторы акции вручили подготовленные школьниками письма и рисунки с пожеланиями безопасных дорог.