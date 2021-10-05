Сотрудниками подразделений дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлены факты сбыта фиктивных медицинских документов на территории столицы.В ходе проверочной закупки на юге Москвы оперативники приобрели у мужчины справку о наличии противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенную печатями врача-аллерголога московской поликлиники. Гражданин пояснил, что работает в курьерской службе и доставляет заказы по указанным ему адресам. Конверты для транспортировки он получил от неизвестного человека.Исследование, проведенное специалистами ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подтвердило, что изъятый документ является поддельным.Аналогичный факт был выявлен в Донском районе столицы, где была приобретена заказанная посредством Интернета справка о медотводе от всех прививок, в том числе от COVID-19, с оттисками угловых штампов государственного медучреждения. Этот документ также оказался фиктивным.Еще одно правонарушение задокументировано в Центральном административном округе Москвы. На встречу с оперативниками пришла девушка, которая передала им поддельную справку с отрицательными результатами лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), якобы выданную медицинской организацией.Задержанная пояснила, что занимается частной доставкой. За плату в размере 300 рублей она привезла запечатанную посылку, которую получила от неизвестного мужчины. При осмотре места происшествия у курьера было обнаружено около двух десятков фиктивных справок.Установлено, что все изъятые документы в медицинских учреждениях не выдавались.Сотрудниками подразделений дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.В течение 2021 года в столице возбуждено 75 уголовных дел по фактам сбыта справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. Обвинение в инкриминируемых деяниях предъявлено 30 гражданам.В Роскомнадзор направлены письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих «услуги» по оформлению фиктивных медицинских документов, из которых 80 уже заблокировано», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк