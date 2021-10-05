Их средняя цена – 63 тысячи рублей

Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представили обновленный капсульных и автоматических кофемашин, который теперь включает 78 моделей. Лидером стала модель, которая в 3 раза дешевле более дорогой кофемашины из исследованных одиннадцати этой осенью.«Тестировались кофемашины по целому ряду показателей в том числе по уровню производительности, энергопотребления и уровню шума. Итоговые оценки подкреплялись профессиональной дегустационной комиссий, состоящей из 10 кофейных экспертов, которые вслепую оценивали приготовленный каждой кофемашиной кофе», — объясняет начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.В пятерку лучших попали устройства брендов DeLonghi, Jura, Siemens и Philips. В лидерах оказалась капсульная кофемашина DeLonghi (Nespresso Lattissima) стоимостью 26 тысяч рублей, которая также оказалась самой дешевой моделью из исследованных Роскачеством. Данная капсульная кофемашина также обошла с большим разрывом в баллах автоматические модели, что опровергает мнение о более низком качестве таких моделей. При этом средняя цена исследованных кофемашин — 63 тысячи рублей. Стоимость самой дорогой — 90 тысяч рублей.Также эксперты высоко оценили кофемашину Philips 1200 series. Но у модели выявили несколько недостатков: большой расход энергии, долгая варка кофе и высокий уровень шума в ходе работы. Это один из оптимальных вариантов для тех, кто хотел бы иметь недорогую автоматическую кофемашину с капучинатором. Ее стоимость — 27 тысяч рублей.В то же время, исследование Роскачества подтвердило, что при правильном выборе капсульные кофемашины могут быть более производительными и удобными, чем автоматические. «Если учитывать соотношение цены и качества, то хорошая капсульная машина может стать оптимальным выбором», — добавляет Марина Боровкова.Ведь автоматические кофемашины требуют постоянного ухода, предупреждают эксперты. Необходимо не только засыпать зерна и заливать воду, а регулярно (примерно раз на 10 приготовлений) освобождать контейнер от отработанного кофе, промывать съемное заварочное устройство, а также проводить очистки от накипи и кофейных масел.При выборе кофемашины учитывайте ее размер, производительность, энергопотребление, уровень шума, удобство использования и чистки.Для справки, впервые исследование кофемашин Роскачество начало в 2017 году. В настоящий момент рейтинг включает почти 80 моделей 13-ти брендов. Если проанализировать их итоговые баллы, то среди производителей качественных устройств в лидерах кофемашины DeLonghi, Krups и Jura. «Однако слепо полагаться на бренд не стоит, — предупреждает Марина Боровкова — модели этих же брендов есть и среди аутсайдеров».