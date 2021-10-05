Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому.

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность Алексей Гончаренко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому.В своем твиттер-аккаунте Гончаренко рассказал, что направил президенту Украины официальный запрос. Парламентарий потребовал проверить информацию из "досье Пандоры", а также предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обсудить возможность введения санкций против самого Владимира Зеленского.Судя по копии документа, которую Гончаренко опубликовал в Сети, он также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Парламентарий также хочет привлечь к этому национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.Как пишут "", накануне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал "досье Пандоры" и таким образом рассказал о причастности некоторых политиков и других известных людей к офшорным схемам. Например, в тексте говорится о связи украинского олигарха Игоря Коломойского с крупнейшей американской юридической фирмой Baker McKenzie, которая якобы помогла предпринимателю отмыть 5,5 миллиарда долларов через подставные конторы.Более того, согласно информации, представленной в "досье Пандоры", Владимир Зеленский вместе со своими сподвижниками от связанных с Игорем Коломойским структур. Всего в материале упомянуты 35 политиков, как действующих, так и бывших, а также около 400 чиновников из 100 стран.