И сегодня в ВлГУ откроется выставка памяти Владимира Рузина - заслуженного художника России. Он...

И сегодня в ВлГУ откроется выставка памяти Владимира Рузина - заслуженного художника России.Он основал мастерскую эстампа (графического искусства), был её руководителем. Творил в уникальных техниках - пастель, графит, сангина, соус. Владимир Рузин возрождал позабытое искусство гравирования медных досок. Выставка "Владимир Рузин и его ученики" посвящена и студентам, которые под его руководством создавали свои произведения. Напомним, народного художника не стало в июле прошлого года из-за коронавирусной инфекции.