Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - У руля Первый день у руля региона и первые распоряжения....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- У руляПервый день у руля региона и первые распоряжения. С чего начал свою работу ВРИО губернатора Александр Авдеев?- Газ будетГаз до жителей деревни Митино Гороховецкого района подведут раньше срока. Как удалось приблизить мечту о голубом топливе?- Поехали!И космические испытания в Камешковском районе. Юные конструкторы в финале чемпионата "Воздушно-инженерной школы".