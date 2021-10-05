Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- У руля
Первый день у руля региона и первые распоряжения....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- У руля
Первый день у руля региона и первые распоряжения. С чего начал свою работу ВРИО губернатора Александр Авдеев?
- Газ будет
Газ до жителей деревни Митино Гороховецкого района подведут раньше срока. Как удалось приблизить мечту о голубом топливе?
- Поехали!
И космические испытания в Камешковском районе. Юные конструкторы в финале чемпионата "Воздушно-инженерной школы".