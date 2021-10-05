Отработали навыки на базе одного из фитнес-центров. Владимирские спасатели провели тренировку с эвакуацией людей и тушением условного пожара. По легенде учений, руководитель фитнес-клуба

Отработали навыки на базе одного из фитнес-центров. Владимирские спасатели провели тренировку с эвакуацией людей и тушением условного пожара. По легенде учений, руководитель фитнес-клуба позвонил в пожарную охрану и сообщил о возгорании на одном из этажей. На место оперативно прибыли автолестница и автоцистерна. Артём Липатов, начальник караула пожарно-спасательной части №2 города Владимира По легенде у нас