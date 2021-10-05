Имущественный комплекс «Руськино» выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений «Авито». За...

Имущественный комплекс «Руськино» выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений «Авито». За 200 миллионов рублей продается половина здания, или 2467 квадратных метров.Покупателям сообщается, что здание расположено на первой линии в развивающемся районе города Владимира. Реконструкция была произведена в 2010 году. В комплексе располагаются кинотеатр, ресторан, детский досуговый центр, офисы, кафе.Объявление о продаже появилось 28 сентября. Скорее всего, некогда успешный кинотеатр и досуговый центр в результате пандемии потерял свою доходность и вынужден искать совладельца.Сейчас кинокомплекс работает в штатном режиме: идут киносеансы, кафе и игровая зона принимают посетителей.Отметим, что кинокомплекс до 2014 года принадлежал владимирскому бизнесмену Сергею Елесину, а после его смерти остался в управлении семьи.Фото: avito.ru