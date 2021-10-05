Горожанам по ГОСТУ не положен удобный для них пешеходный переход. Это следует из ответа мэрии на запрос “Шестого канала” по поводу организации инфраструктуры на одном из участков

Горожанам по ГОСТУ не положен удобный для них пешеходный переход. Это следует из ответа мэрии на запрос “Шестого канала” по поводу организации инфраструктуры на одном из участков новой транспортной развязки между улицами Сперанского и Чапаева. Многих местных жителей не устроило месторасположение пешеходного перехода. По проекту он должен быть на улице Сперанского, недалеко от дома номер